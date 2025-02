Mindestens 200.000 Euro Schaden bei Explosion in Spöck

Brandsachverständige der Polizei haben den Unglücksort bereits untersucht. Am Nachmittag wird ein weiterer Experte des Landeskriminalamtes in Spöck erwartet. Die äußeren Umstände deuten auf eine Gasexplosion hin. Das ist allerdings noch nicht bestätigt. Durch die Wucht der Explosion war das mindestens hundert Jahre alte Haus am Rand des alten Ortskerns komplett zerstört worden. Auf einer Seite war die gesamte Außenmauer herausgedrückt worden. Daraufhin hatte sich auch das Dach des Gebäudes um 45 Grad geneigt und war in den Innenhof gestürzt. Trümmerteile landeten unter anderem auf am Straßenrand geparkten Fahrzeugen. Der Schaden wird inzwischen auf mindestens 200.000 Euro geschätzt.