Nach einem Brand im Industriegebiet von Karlsdorf-Neuthard geht die Polizei von einem Millionenschaden aus. Das Feuer war in der Nacht auf Donnerstag in einem Veranstaltunsgebäude ausgebrochen.

In Karlsdorf-Neuthard (Landkreis Karlsruhe) ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Brand in einem Veranstaltungsgebäude im Industriegebiet ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei liegt der geschätzte Schaden bei einer Million Euro.

Bei dem Brand in Karlsdorf-Neuthard waren in der Nacht auf Donnerstag mehr als 100 Feuerwehrkräfte im Einsatz Tim Müller / EinsatzReport24

Brand in Karlsdorf-Neuthard: Ursache noch unklar

Das Feuer war kurz nach Mitternacht ausgebrochen. Rund 110 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz und beendeten die Löscharbeiten nach etwa zwei Stunden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.