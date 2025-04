Möbelhaus und Lkw standen in Flammen: Millionenschaden nach Brand in Gaggenau

Nach dem Brand in einem Möbelgeschäft in Gaggenau geht die Polizei von einem Millionenschaden aus. Auch ein Lkw stand in der Nacht auf Mittwoch in Flammen.

Ein Möbelhaus im Gaggenauer Stadtteil Bad Rotenfels (Landkreis Rastatt) stand in der Nacht auf Mittwoch in Flammen. Auch ein direkt am Gebäude geparkter Lkw war von dem Feuer betroffen. Zeuge bemerkt Brand an Lkw Nach Angaben der Polizei schlief der 47 Jahre alte Berufsfahrer in dem Fahrzeug. Ein Zeuge bemerkte den Brand und weckte den Mann. Der habe daraufhin seinen Lastwagen weggefahren. Dennoch geriet das Fahrzeug komplett in Brand. Ein Lkw ist in der Nacht auf Mittwoch in Gaggenau ausgebrannt. Henry Mungenast / EinsatzReport24 Auch das Kühllager eines direkt angrenzenden Fast-Food-Restaurants sei von dem Brand betroffen gewesen, so die Polizei weiter. Verletzt wurde niemand. Nachlöscharbeiten dauern weiter an Nach Angaben der Stadt war die Feuerwehr um 0:51 Uhr alarimiert worden. Während des Einsatzes sei es zu mehreren Explosionen durch Gasflaschen gekommen. Rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort. Man gehe davon aus, dass ein angrenzender Baumarkt wegen Nachlösch- und Bergungsarbeiten am Mittwoch nicht öffnen könne. Auch ein Kreisverkehr sei gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.