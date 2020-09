In einem Metallbetrieb in Mühlacker (Enzkreis) hat ein Feuer am Dienstag einen Millionenschaden angerichtet. Das Feuer hat nach Polizeiangaben in dem aluminiumverarbeitenden Betrieb eine große Spritzgussmaschine zerstört. Nach den bisherigen Ermittlungen war in der Maschine ein Hydraulikschlauch geplatzt oder leckgeschlagen. Darauf trat 750 Grad heißes Öl aus, das die Anlage in Brand setzte. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf weitere Maschinen oder Gebäudeteile übergriffen. Zwei Mitarbeiter wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.