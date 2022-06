In einem Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Nordstadt ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude wurde geräumt, es läuft ein Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften.

Der Brand hat sich schnell von einem Teil des Hauses auf den gesamten Dachstuhl ausgebreitet. SWR Zur Begutachtung des Brandherds wurden auch Drohnen eingesetzt. SWR Der Einsatz wird bis in die Nacht hinein andauern. SWR