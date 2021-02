per Mail teilen

Die Breitbandversorgung im Enzkreis soll in den kommenden Jahren intensiv ausgebaut werden. Im Rahmen der aktuellen Förderrunde des Landes erhält der Zweckverband Breitbandversorgung Enzkreis 25 Millionen Euro Zuschüsse für mehr als 9.700 Glasfaseranschlüsse. Damit sollen weiße Flecken in den Gemeinden Birkenfeld, Ötisheim und Straubenhardt geschlossen werden. Insgesamt wurden in der aktuellen Förderrunde des Landes rund 100 Millionen Euro übergeben.