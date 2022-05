Schlagersänger Miguel Gaspar aus Bad Liebenzell startet durch

per Mail teilen

Der 14-jährige Miguel Gaspar aus Bad Liebenzell hat schon an der Seite von Vanessa Mai, Florian Silbereisen und Thomas Anders gesungen. Jetzt startet er auch als Solokünstler durch.

Seine erste Single hat gleich den Sprung auf die vorderen Plätze der deutschen Schlagercharts geschafft. Miguel Gaspar könnte so etwas werden wie Heintje 2.0. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass er seine erste Single "Und dann habe ich an Dich gedacht" seiner Mama gewidmet hat.

"Ich finde, die erste Single ist die allerwichtigste überhaupt. Die bleibt im Gedächtnis. Die wird man nie wieder vergessen. Die wird auf jedem Konzert gespielt, egal ob morgen oder in 20 Jahren."

"Mama" das war Heintjes größter Hit. Unvergessen. Auch für den Realschüler Miguel, der den Kinderstar von damals neu erfinden will.

"Heintje, aber in der 2022er Version. Ich hab alle Filme gesehen, die er mit Peter Alexander gespielt hat. Ich muss wirklich sagen, ein toller Bub."

Unvergessen auch der Moment, als Vanessa Mai den damals 11-jährigen Miguel beim SWR4 Open-Air zu sich auf die Bühne holt:

Der 14-jährige Miguel kümmert sich schon um vieles, lässt sich aber gerne von seiner Mutter modisch beraten. Und natürlich fährt sie ihn quer durch Deutschland zu allen Auftritten. Elisabete Gaspar hat lange nicht gewusst, dass ihr Sohn seine erste Single für sie singt.

"Ich bin stolz, dass er erkennt, dass ich immer für ihn da bin und ich ihn unterstütze, wo ich nur kann. Ja, doch bin stolz, dass es mir gewidmet ist, sehr."

Die Familie hält eben zusammen. Auch die siebenjährige Schwester Diana ist nicht eifersüchtig auf den erfolgreichen Bruder, im Gegenteil, sie freut sich für ihn.

Vom Schwarzwald in die Schlagerwelt

Miguel ist dabei, die Schlagerwelt zu erobern - vom Schwarzwald aus. In luftige Höhen ging es kürzlich für ihn auf dem Baumwipfelbad in Bad Wildbad (Kreis Calw). Dabei hat der junge Schlagersänger ganz schön Höhenangst.

Davon war nichts zu spüren bei seinen großen Auftritten, die er schon hatte. Vor allem an der Seite von Florian Silbereisen, seinem großen Vorbild. Miguel will auch singen und moderieren. Rhetorisch muss er sich nicht verstecken. Das hat Miguel auch kürzlich als Gast in der Talkshow "Nachtcafe" gezeigt.

Live-Auftritte und Studio-Aufnahmen

Muss nur die Stimme mitspielen, was gerade etwas problematisch ist bei Miguel. Denn der Teenager befindet sich mitten im Stimmbruch.

"Ich hab aber das Glück, dass es Phasen sind, die nicht so lange andauern, so dass ich trotzdem mit meinem Team ins Studio kann und aufnehmen kann."

In den nächsten Wochen hat Miguel Gaspar einige Live-Auftritte. Auch hofft der junge Sänger wieder auf eine Einladung in die ARD-Samstagabendshow von Florian Silbereisen. Die ersten Signale dafür gibt es schon.