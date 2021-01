per Mail teilen

Die Mieten in Karlsruhe sind im vergangenen Jahr im Vergleich zu anderen Städten im Land nur moderat gestiegen. Das geht aus dem von der Stadt vorgelegten Mietspiegel 2021 hervor.

8,38 Euro pro Quadratmeter beträgt die durchschnittliche Kaltmiete in Karlsruhe. Das ist zwar eine Steigerung von 14,5 Prozent in den vergangenen vier Jahren. Im Vergleich zu anderen Städten im Land steht Karlsruhe aber gut da.

Preisschub hat nachgelassen

In Stuttgart ist die Quadratmeter-Miete im Durchschnitt zwei Euro höher, auch Freiburg und Heidelberg sind deutlich teurer. Karlsruhe bewegt sich auf dem Mietpreisniveau von Mannheim. Der große Preisschub der zurückliegenden Jahre sei möglicherweise vorbei, so die Begründung. Auch wirke sich die Mietwohnungspolitik der Stadt positiv aus. Durch die Corona-Pandemie gebe es seit einem Jahr auch weniger Mieterhöhungen. Die könnten allerdings in den kommenden Monaten nachgeholt werden, heißt es.

"Mietspiegel steht auf solider Basis"

Den Karlsruher Mietspiegel gibt es seit 2013. Für die aktuelle Ausgabe wurden 27.000 Mieter und Vermieter befragt. 5.740 ausgefüllte Fragebogen kamen zurück. Damit repräsentiert der Mietspiegel 4,5 Prozent des Mietwohnungsbestandes in Karlsruhe. Nach Angaben der Stadt ist das mehr als in den meisten anderen Großstädten und damit eine solide Basis. Der Mietspiegel gilt für Eigentümer und Mieter als wichtige Referenz für die Mietpreise in der Stadt.

Der Karlsruher Mietspiegel wird von der Stadt Karlsruhe gemeinsam mit den Interessenvertretungen der Mieter und Vermieter, dem Mieterverein Karlsruhe sowie Haus und Grund Karlsruhe zusammengestellt.