Ein 33-jähriger Mieter hat in Linkenheim-Hochstetten (Kreis Karlsruhe) seinen Vermieter mit einer Schreckschusswaffe bedroht, nachdem er die Kündigung ausgehändigt bekommen hatte. Der Vermieter brachte sich in Sicherheit und verständigte die Polizei. Als die Beamten die Wohnung betraten, leistete der 33-Jährige nach Polizeiangaben Widerstand. Ein Polizeihund kam zum Einsatz, der den Angreifer ins Bein biss. Die mutmaßlich eingesetzte Schreckschusswaffe und ein verbotenes Schlagringmesser konnten in der Wohnung sichergestellt werden.