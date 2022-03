Guide Michelin 2022: Neue Sterne für Restaurants in Baden-Baden und Karlsruhe

Der Restaurantführer Michelin hat zwei Restaurants in der Region mit neuen Sternen ausgezeichnet: "Maltes hidden kitchen" in Baden-Baden und "Tawa Yama Fine" in Karlsruhe.

"Maltes hidden kitchen", ein Kaffeehaus in Baden-Baden, ist mit regional verankerter Küche auf hohem Niveau erfolgreich. "Tawa Yama Fine" in Karlsruhe-Durlach hat mit einer Mischung aus europäischen und asiatischen Einflüssen den Stern gewonnen.

"Ich bin unglaublich stolz auf mein kleines Team. Coronabedingt konnte ich gar nicht erwarten, dass so etwas passiert in diesem Jahr!"

Restaurant hinter dem Schokoladenregal

"Maltes hidden kitchen" ist tagsüber ein klassisches Kaffeehaus, in dem Kuchen und Pralinen angeboten werden. Das Restaurant ist lediglich von Mittwoch bis Samstag geöffnet. Es verbirgt sich hinter einem Schokoladenregal im Kaffeehaus, das zur Seite geschoben wird. Dort wird den Gästen ein Sechs-Gänge-Menü serviert.

Sarah Renner hat mit Malte Kuhn von "Maltes hidden kitchen" gesprochen:

Vier neue Ein-Sterne-Restaurants in Baden-Württemberg

Im "Tawa Yama Fine" in Durlach mit Blick auf den Turmberg kocht Küchenchef Peter Fridén. Er wurde in Südkorea geboren und ist in Schweden aufgewachsen. Seine Küche ist von asiatischen, nordischen und französischen Einflüssen geprägt. Sein Restaurant ist eines von vier Häusern in Baden-Württemberg, die in diesem Jahr erstmals einen Michelin-Stern erhalten haben.

"Raubs Landgasthof" in Kuppenheim verliert den Stern des Guide Michelin

Fast alle andere Sternerestaurants in der Region haben ihre Auszeichnungen gehalten: "Werners Restaurant" in Gernsbach, "Le Jardin de France" in Baden-Baden, der "Erbprinz" in Ettlingen, das Restaurant "Sein" in Karlsruhe, "zeit | geist" in Weingarten sowie "Schwitzer’s am Park" in Waldbronn. "Raubs Landgasthof" in Kuppenheim hat den Stern im neuen Guide Michelin verloren.