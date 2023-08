per Mail teilen

Im Handwerk fehlt es an Nachwuchs. Auszubildende werden händeringend gesucht. Zum Beispiel auch in Metzgereien. Die haben noch dazu ein Imageproblem bei vielen jungen Menschen.

Wie in vielen anderen Handwerken fehlt auch in Metzgereien der Nachwuchs. So zum Beispiel auch im Karlsruher Stadtteil Hohenwettersbach.

Guter Ruf und trotzdem keine Mitarbeiter zu finden

Karlsruhe Hohenwettersbach ist ländlich geprägt. Seit den 60er Jahren gibt es hier die Metzgerei Lust. Zusammen mit ihrem Mann führt Maria Lust den Familienbetrieb, der einen guten Ruf genießt. Mitarbeiter für die Metzgerei zu bekommen ist aber ein großes Problem. Mögliche Bewerber seien oft unzuverlässig.

Maria Lust von der Metzgerei Lust in Karlsruhe Hohenwettersbach SWR Foto: Johannes Stier

"Vom Arbeitsamt haben wir eine gehabt. Die hat 25 Mal gesagt, sie kommt, Termin ausgemacht, verschoben und gesagt, da kann sie nicht kommen. Man macht Termine aus und die Leute tauchen nicht auf."

"Wir sind außerhalb nicht zentral in der Innenstadt, ohne Auto ist es schwierig, früh zur Arbeit zu kommen", sagt Maria Lust. Junge Menschen melden sich nicht bei ihr. Die aktuelle Belegschaft ist eher älter, zwei Damen haben erst vor kurzem als Verkäuferinnen im Alter von über 80 Jahren aufgehört. Wird doch jemand für den Verkauf hinter der Theke eingelernt, fordert das Arbeitsamt, der Betrieb müsse den Mindestlohn zahlen. "Wir sind ein kleiner Betrieb, das ist fürs Einlernen zu teuer", sagt die Chefin.

"Zwölf Euro, das kann sich ja kein kleiner Betrieb leisten, fürs Einlernen."

Sollte sich langfristig niemand finden, der Interesse hat an dem kleinen Familienbetrieb im ländlich geprägten Karlsruher Stadtteil, wird die Metzgerei wohl in ein paar Jahren schließen müssen.

Eine Entwicklung, die weit verbreitet ist, sagt Waldemar Jonait, der Experte von der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt. Und er erklärt weiter: Fakt sei, das die Nachfolge von vielen Metzgereien auf wackligen Beinen stehe. Es sei richtig, das wenige Jugendliche den Beruf des Fleischers tatsächlich ausüben wollen.

Der Beruf hat ein Imageproblem und keinen Glamour

Probleme, Mitarbeiter zu finden, haben auch viele andere Handwerksberufe. Grundsätzlich gilt, in ländlichen Gegenden ist es noch schwieriger als in der Stadt. Metzgereien haben zusätzlich noch ein Imageproblem, sagt der Leiter der Berufsberatung Waldemar Jonait.

"Der Beruf des Fleischers ist einfach kein Beruf, den Jugendliche attraktiv finden. Er hat keinen Glamourfaktor."

"Betriebe müssten lernen, sich um Jugendliche zu bemühen, vor allem in den sozialen Netzwerken. Versteht es ein Betrieb, diese Medien zu nutzen, habe der die Chance, dass Jugendliche eher auf ihn aufmerksam werden", führt Waldemar Jonait weiter aus.

Tue Gutes und rede darüber

Öffentlichkeitsarbeit ist mittlerweile extrem wichtig, sagt der Experte von der Agentur für Arbeit. Die Metzgerei Brath am Rande der Karlsruher Innenstadt setzt das konsequent um. Sie hat so einen hohen Bekanntheitsgrad auch über Social Media erreicht.

"Wir versuchen uns als Marke so darzustellen, das es vielleicht auch einfach cool ist, bei uns zu arbeiten."

Heiko Brath von der Metzgerei Brath Karlsruhe Foto: Metzgerei Brath

Das Image, das dem Metzger und der Fleischereifachverkäuferin ja doch oft spöttisch angehängt werde, da sei einfach gar nichts dran, erklärt Heiko Brath: "Das sind Leute, die einfach einen sauguten Job machen."

Stolz sein auf den Laden

Metzgermeister Heiko Brath ist auch Fleischsommelier, Grillmeister und unter anderem auf Youtube zu sehen. Alle 18 Mitarbeiter des Familienbetriebs tragen schwarze Poloshirts mit dem Chef als Comicfigur drauf. "Meine Jungs sind stolz auf den Laden", sagt der Inhaber, Nachwuchssorgen kenne er zum Glück nicht, erklärt der leidenschaftliche Metzger. Scheiden Mitarbeiter aus dem Betrieb aus, habe er meistens innerhalb einer Woche Ersatz gefunden, berichtet der Metzgermeister. Das sei schon sehr ungewöhnlich, gibt Heiko Brath zu. Er hoffe, das bleibe so, denn Personalprobleme seien mit das Schwierigste, was in der Branche gerade zu bewältigen sei.