Haftbefehl nach Messerangriff in Durmersheim

Nach einem Messerangriff in Durmersheim (Kreis Rastatt) hat das Amtsgericht Baden-Baden Haftbefehl gegen einen 23-Jährigen erlassen. Der Mann soll am Mittwoch in den frühen Morgenstunden gleich mit zwei Messern auf offener Straße im Streit auf einen 27-Jährigen eingestochen haben. Dank einer dicken Arbeitsjacke und eines darin befindlichen Handys seien die Messerstiche aber nicht in den Körper des Mannes eingedrungen. Nach Angaben der Baden-Badener Staatsanwaltschaft hätten mehrere am Streit nicht beteiligte Personen den Angreifer von weiteren Attacken abgehalten.