Ein 39-jähriger eritreischer Staatsangehöriger muss sich seit Montagvormittag vor dem Landgericht Karlsruhe wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im November in einer Asylunterkunft in Linkenheim-Hochstetten mehrfach mit einem Messer auf einen 33-Jährigen eingestochen zu haben. Laut Anklage habe der 39-Jährige dabei billigend in Kauf genommen, seinem Opfer tödliche Verletzungsfolgen herbeizuführen.