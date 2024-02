Messerangriff an Pforzheimer Schule

In einer Schule in Pforzheim sind gestern Nachmittag zwei Schüler bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Laut Polizei saßen die zwei 17-jährigen Schüler gegen 14:30 Uhr auf einer Bank in der Schule, als die 18- und 19-jährigen Tatverdächtige das Gelände betraten. Sie sollen die Schüler dann mit Messerstichen schwer verletzt haben. Die Polizei geht davon aus, dass die Schüler keine Zufallsopfer waren. Die mutmaßlichen Täter flüchteten zuerst, konnten aber dann gefasst werden. Die beiden schwer verletzten Schüler wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen, insbesondere auch zum Hintergrund der Tat, dauern aktuell weiter an.