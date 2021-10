Häkeln & Stricken: Messe Nadelwelt startet

Heute beginnt in der Messe Karlsruhe die Messe Nadelwelt. Rund 100 Aussteller präsentieren alles rund um aktuelle Textilkunst. Häkeltiere zum Kuscheln, Nähen einer Smartphonehülle oder Wellenmuster mit verkürzten Reihen. Das sind nur einige Workshops, die bei der Nadelwelt in diesem Jahr angeboten werden. Alles dreht sich dabei ums Nähen, Stricken, Häkeln und Filzen. Nationale und internationale Künstler zeigen in der Messe Karlsruhe ein breites Spektrum aus der aktuellen Textilkunst in verschiedenen Ausstellungen. Das Projekt „Schrottgeschichten“ beschäftigt sich beispielsweise mit Metall in der Kombination mit textilen Materialien. Die Messe für Handarbeitsbegeisterte findet noch bis Sonntag in Karlsruhe statt.