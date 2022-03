Messe will mit neuem Programm durchstarten

Mit einem vielfältigen Programmangebot will die Messe Karlsruhe nach der coronabedingten Veranstaltungspause wieder durchstarten. Dazu soll es in den nächsten Monaten zahlreiche Messen, Konzerte und weitere Veranstaltungen geben. Den Auftakt macht schon am 17. März ein Konzert der Schlagersängerin Beatrice Egli in der Schwarzwaldhalle. Es folgen unter anderem Auftritte der Comedians Özcan Cosar und Dieter Nuhr. Bei den Messen macht die "PaintExpo", die Weltleitmesse für industrielle Lackiertechnik, ab dem 26. April den Auftakt. Zu den weiteren Highlights zählen die digitale Lernmesse LEARNTEC Ende Mai, sowie das Tiny House Festival "New Housing" und die "art KARLSRUHE" im Juli.