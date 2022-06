Ab Montag steht die Messe Karlsruhe in Rheinstetten für die Erstunterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine bereit. In den vergangenen fünf Tagen haben hunderte Helfer des Deutschen Roten Kreuz, der Feuerwehr und anderer Hilfsorganisationen in der Messehalle Einrichtung und Infrastruktur für knapp 1.200 Menschen geschaffen. Die Karlsruher Anlaufstelle für Ukraine-Flüchtlinge soll bis Ende April in Betrieb bleiben.