Messe Karlsruhe für über 1.000 Ukraine-Flüchtlinge gerüstet

per Mail teilen

Auf dem Karlsruher Messegelände sollen sie ersten Flüchtlinge aus der Ukraine eintreffen. Eine Messehalle wurde umgebaut, sodass dort mehr als tausend Menschen unterkommen können.

Mehr als 270 abgetrennte Räume stehen zur Verfügung, mit jeweils zwei oder vier Betten. Es ist wenigstens eine kleine Rückzugsmöglichkeit.

"Für uns ist wichtig, nach außen zu zeigen: Wir stehen zur Hilfe bereit. Wir wollen Hilfe geben."

Bereit für die Betreuung von Kriegsflüchtlingen

Innerhalb weniger Tage haben hunderte Helfer vom Deutschen Roten Kreuz, der Feuerwehr und anderer Hilfsorganisationen sowie Messebauer die notwendige Infrastruktur in der 12.500 Quadratmeter großen dm-Arena geschaffen. Die verbauten Stellwände würden aneinandergereiht eine Länge von drei Kilometern haben. Neben dem Schlafplatz wird es auch Verpflegung, Kinderbetreuung und psychologische Betreuung geben - und natürlich Toiletten und Duschmöglichkeiten, sogar Waschmaschinen.

"Es ist eine große logistische Aufgabe. Bis jetzt haben wir alles geschafft und ich gehe davon aus, dass wir auch das schaffen werden!"

Messe Karlsruhe ist auch auf Kinder aus der Ukraine eingestellt. SWR

Von der Messe in Unterkünfte in der Region

Die Verantwortlichen im Regierungspräsidium Karlsruhe rechnen vor allem mit Frauen mit Kindern, auch Alleinreisende werden erwartet. Die Flüchtlinge sollen nur wenige Stunden bis zu höchstens zwei Tage in der Messe Karlsruhe bleiben. Sie werden dann in Städten und Landkreisen untergebracht. Der kurze Aufenthalt bedeutet eine zusätzliche Herausforderung für die Helferinnen und Helfer in der dm-Arena.

Warten auf die Ankuft der ersten Ukraine-Flüchtlingen in der Messe Karlsruhe. SWR

Messehalle schon in den kommenden Tagen ausgelastet?

Regierungspräsidentin Sylvia Felder (CDU) spricht von einer großen Herausforderung, es sei viel Flexibilität gefordert. Bereits in den kommenden Tagen soll die Halle ausgelastet sein.

Erste Busse mit Flüchtlingen, die am Dienstag erwartet wurden, trafen nicht ein. Am Mittwoch wurden rund 1.000 Flüchtlinge erwartet, die mit Bussen aus Berlin auf das Karlsruher Messegelände kommen. Wann und wie viele Menschen tatsächlich eintreffen, ist derzeit unklar.

Die dm-Arena steht bis zum 23. April für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung. Wegen der großen Hilfsbereitschaft hat die Stadt Karlsruhe unterdessen einen Ukraine-Hotline eingerichtet.