Noch bevor ein Impfstoff zur Verfügung steht, wird schon über mögliche Impfstrategien spekuliert. Auch die Messe Karlsruhe hat sich als Impfzentrum zur Verfügung gestellt.

Eine offizielle Anfrage gibt es aber noch nicht, bestätigte eine Sprecherin der Karlsruher Messe dem SWR auf Anfrage. Das ist eigentlich nicht verwunderlich. Denn es gibt auch noch keine nationale Impfstrategie. Die wollen Bund und Länder in den kommenden Tagen erarbeiten.

Noch keine Vorgaben von Bund und Land

Darin wird dann sicher festgelegt, wer zuerst geimpft werden soll und wie das praktisch umgesetzt wird. Beim Landkreis Karlsruhe zum Beispiel weiß man nur, dass große Landkreise zwei solcher Impfzentren – kleinere Landkreise eines bekommen sollen. Weitere Vorbereitungen könne man erst treffen, wenn die Vorgaben aus Bund und Land dann bekannt seine, so der Sprecher des Landrats.

Gesundheitszentren können das Impfen nicht übernehmen

Klar sei aber, dass der allgemeine Gesundheitsdienst von Stadt- und Landkreis bereits mit der Bekämpfung der Pandemie ausgelastet sei. Das bedeutet, dass sich andere Stellen um das Impfen kümmern müssten. Ähnlich äußern sich auch die Kliniken in der Region. Auch hier weiß man noch nicht, was auf die Kliniken zukommt.

Pflegepersonal kommt zuerst

Diskutiert wird beispielsweise, Ärzte und Pflegepersonal zuerst zu impfen. Danach kämen alle Risikopatienten. Die werden aber wahrscheinlich nicht in den Impfzentren, sondern in den Krankenhäusern und Pflege- und Altenheimen geimpft. Auch Lehrer und Erzieher sollen bevorzugt geimpft werden und erst dann werden weitere Dosen für die allgemeine Bevölkerung in den Impfzentren zur Verfügung stehen. Allerdings stehe man erst ganz am Anfang der Planungen.