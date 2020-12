Die Folgen der Pandemie für den öffentlichen Nahverkehr sind ein zentrales Thema der Mobilitätsmesse IT Trans. Sie findet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nur online statt. Gerade hier könne die Messe Lösungen bieten mit Hilfe von Digitalisierung, so die Karlsruher Messechefin Britta Wirtz. Zu den Möglichkeiten zählen die weitere Automatisierung des Fahrbetriebs, mehr und genauere Fahrgastinformationen und mobiler Ticketverkauf. An der IT Trans beteiligen sich normalerweise Gäste aus 60 Ländern. Auch in diesem Jahr erwartet die Messe mit Video-Konferenzen und Live-Chats ein internationales Publikum.