Einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag will Mercedes-Benz in den Standort in Rastatt investieren, um das Werk dort auf die Fahrzeuge der nächsten Generation vorzubereiten.

Künftig sollen in dem Mercedes-Werk in Raststatt das neue Einstiegsmodell des Herstellers produziert werden – das Modell CLA, das der Hersteller als Showcar auf der Internationalen Automobilausstellung in München präsentierte. Das teilte das Unternehmen heute mit. Rastatt soll den Angaben zufolge zudem als Blaupause für eine neue digitale Technik dienen. Dank dieser sollen die Mercedes-Werke ab Mitte dieses Jahrzehnts schneller auf die Produktion neuer Modelle umgestellt werden. Die neue digitale Technik wird den Angaben zufolge mit dem Grafikkarten-Spezialisten Nvidia entwickelt. Neue Millionen in Rastatt: Neue Ära für Mercedes-Benz? Produktionschef Jörg Burzer sprach vor Journalisten heute von einer neuen Ära des Automobilbaus. Auf der neuen Produktionslinie sollen bei Mercedes Fahrzeuge mit verschiedenen Antriebsarten montiert werden, also E-Autos und Verbrenner. So will der Hersteller flexibel auf die Nachfrage von Käuferinnen und Käufern reagieren. Derzeit produzieren nach Angaben des Konzerns rund 6100 Beschäftigte im Rastatter Werk unter anderem die A- und B-Klasse.