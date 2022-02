Mentrup wirbt eindringlich für die Impfung

per Mail teilen

Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) hat in der wöchentlichen Corona-Pressekonferenz der Stadt auch im Namen von Landrat Christoph Schnaudigel (CDU) noch einmal eindringlich zum Impfen aufgerufen. Die Infektionszahlen stiegen derzeit bei den über 60-Jährigen. Auch die Todesfälle bei den Älteren, vor allem bei Ungeimpften, nehmen laut Mentrup zu, während die Infektionen bei Kindern und Jugendlichen rückläufig seien.

Angesichts der Lockerungen im März sei es besonders wichtig, dass sich die über 70-Jährigen, Vorerkrankten und alle Bewohner von Pflegeheimen eine vierte Impfung, also einen 2. Booster, geben ließen. Aber auch alle anderen sollten sich zum eigenen Schutz und dem Schutz der Gesellschaft impfen lassen, so Mentrup. Insgesamt rechnet er damit, dass der Infektions-Höhepunkt erreicht ist. Auch in den Karlsruher Schulen flache der Anstieg der Corona-Infektionen ab. Rund 700 Schüler und 50 Lehrkräfte sind infiziert.