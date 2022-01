Mentrup zieht positive Bilanz von Kombilösung

Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) hat eine positive Bilanz zum Start des neuen Straßenbahntunnels gezogen. Der Tunnelbetrieb sei sehr gut angelaufen und habe alle Erwartungen bislang mehr als erfüllt. Der Betrieb sei stabiler und pünktlicher geworden, so Mentrup. Zu Beginn gab es vereinzelt Störungen, aber Experten seien durchaus verwundert, dass es bei so einem Projekt so wenige Probleme gebe . Ähnlich sieht dies auch KVV-Chef Alexander Pischon. Das was man sich von der Kombilösung versprochen habe sei eingetreten: mehr Pünktlichkeit, kürzere Fahrzeiten, mehr Ausweichmöglichkeiten bei Störungen in der Innenstadt. Man sei sehr froh, dass dieses Milliardenprojekt bisher die Erwartungen erfülle.