Frank Mentrup ist am Donnerstagabend von der SPD-Mitgliederversammlung offiziell als Kandidat der Partei für die OB-Wahl in Karlsruhe aufgestellt worden. Nach Angaben der SPD-Geschäftsführung in Karlsruhe stimmten 91 von 92 Mitgliedern für den Oberbürgermeister, der seit sieben Jahren im Amt ist. Ob Mentrup auch von den Grünen bei der Wahl am 6. Dezember unterstützt wird, entscheidet sich am kommenden Mittwoch.