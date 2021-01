Rund zwei Monate vor der Landtagswahl fordert die Diakonie Baden, dass ärmere Menschen durch die Digitalisierung nicht abgehängt werden. Die Pandemie hätte das besonders deutlich gemacht.

Termine bei Behörden, Homeschooling oder Fortbildungen – vieles passiert zunehmend online. Viele Menschen am Existenzminimum können nach Ansicht der Diakonie Baden daran aber nicht partizipieren, weil ihnen die finanziellen Mittel für eine digitale Grundausstattung, aber auch entsprechende Kompetenzen fehlen.

Digitale Ausstattung stellen

Digitale Teilhabe dürfe kein Luxus sein, so die Diakonie. Sie fordert deshalb, dass Menschen in Armut eine digitale Ausstattung im Rahmen der Grundsicherung bekommen, um so ihre Lebenssituation nachhaltig verbessern zu können. Die Kosten müssten von Bund, Land und Kommunen gemeinsam getragen werden.

Programm "Digitale Beteiligung"

Die Diakonie fordert ein Bundesprogramm "Digitale Beteiligung". In den nächsten vier Jahren sollen digitale Zugänge für alle Bevölkerungsgruppen geschaffen werden. Pandemie und Lockdown haben deutlich gemacht, wie groß der digitale Handlungsbedarf in Deutschland ist. Vor allem Menschen, die in Armut leben, sind ohne Computer und WLAN ausgeschlossen, heißt es in der Mitteilung der Diakonie. Die Diakonie schätzt die Gesamtkosten für den Bund auf sechs Milliarden Euro

"Während die einen neue digitale Welten erkunden, sind die anderen ausgegrenzt wie lange nicht mehr." Auszug aus dem Pressetext zum Jahrespressegespräch 2021 der Diakonie

Beteiligung für gewisse Bevölkerungsgruppen schwierig

Öffentliches WLAN und eine digitale Mindestausstattung bestehend aus Computer oder Laptop und Drucker müsse allen Menschen zur Verfügung stehen, fordert die Diakonie. Für Sozialleistungsberechtigte und vor allem Wohnungslose war es schon vor der Pandemie schwierig, sich zu beteiligen, jetzt sei es fast unmöglich, hieß es bei der Jahrespressekonferenz.