Brand in Calmbach: Mann lebensgefährlich verletzt

per Mail teilen

In Bad Wildbad-Calmbach ist bei einem Brand ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden. Mehrere weitere Bewohner erlitten leichte Verletzungen.

Laut Feuerwehr ist der Brand gestern Abend in der Küche im Dachgeschoss eines Hauses im Bad Wilbader Stadtteil Calmbach ausgebrochen. Ein Bewohner versuchte demnach noch, die Flammen mit einem Gartenschlauch zu löschen, zog sich dabei aber schwerste Brandverletzungen zu. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden. Eine weitere Person erlitt eine Rauchgasvergiftung, zwei weitere wurden leicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden in der unbewohnbaren Wohnung auf rund 100.000 Euro.