Weniger Teilnehmer bei Demos gegen Corona-Maßnahmen

An den Demonstrationen gegen pandemiebedingte Einschränkungen nehmen immer weniger Menschen teil. Bei der angemeldeten Kundgebung in Pforzheim waren nach Angaben der Polizei rund 1.650 Menschen unterwegs. Weitere Demonstrationen fanden in Calw, Bad Liebenzell, Bad Wildbad sowie in Remchingen-Wilferdingen statt. Im Bereich der Polizeidirektion Karlsruhe gab es sieben Versammlungen mit insgesamt rund 1.200 Teilnehmern, fünf davon waren angemeldet. Die Kundgebung in Karlsruhe mit rund 650 Teilnehmern musste wegen Maskenverstößen kurz gestoppt werden, konnte dann aber weiterziehen.