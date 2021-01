Zahlreiche Beschäftigte des Helios-Klinikums in Pforzheim treten am Montag zum wiederholten Mal in einen ganztägigen Warnstreik. Hintergrund sind die laufenden Verhandlungen um einen neuen Haustarifvertrag. Die Gewerkschaft Verdi fordert eine bessere Einstufung für alle Mitarbeiter und Lohnerhöhungen von neun Prozent. Das bisherige Angebot des Arbeitgebers bezeichnete Verdi als enttäuschend. Die Gewerkschaft hat die Beschäftigten aufgrund der Corona-Pandemie zu einem sogenannten "stay-at-home"-Streik aufgerufen, bei dem die meisten Streikenden Zuhause bleiben. Einen Streikposten vor dem Klinikum soll es am Montagmorgen trotzdem geben, so der Verdi-Geschäftsführer Michael Janus. Zuletzt waren vergangenen Juli rund 500 Mitarbeiter in den Ausstand getreten.