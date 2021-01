Im Zusammenhang mit der Beschädigung mehrerer Spezialfahrzeuge im Wald bei Pfinztal geht die Polizei mittlerweile von ein- und demselben Täter aus. Am Mittwoch war in der Nähe von Kleinsteinbach ein sogenanntes Rückefahrzeug in Brand gesetzt und ein Schaden von 250.000 Euro verursacht worden, am Tag zuvor gab es an zwei anderen Fahrzeugen 15.000 Euro Schaden. Nach ersten Ermittlungen handele es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Mann, der zu Fuß oder mit einem Fahrrad unterwegs sei, so die Polizei.