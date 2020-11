Der Wahlausschuss der Stadt Karlsruhe entscheidet am Dienstagabend über die Zulassung der Kandidatinnen und Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am 6. Dezember. Bis zum Bewerbungsschluss am Montagabend wurden die Unterlagen von insgesamt neun Personen entgegengenommen. Sie müssen für die Zulassung unter anderem mindestens 250 Unterstützer-Unterschriften vorweisen, Amtsinhaber Frank Mentrup (SPD) ist davon ausgenommen. Die Kandidaten sprechen am Donnerstag im Livestream in der Diskussionsrunde des SWR-Studios Karlsruhe über ihre politischen Ziele. Alle Informationen finden Sie unter swr.de/obwahl-karlsruhe.