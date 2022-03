Verhaftungen nach brutalen Angriffen

Nach brutalen Angriffen in Calw und Pforzheim hat die Polizei am Donnerstag mehrere Wohnungen durchsucht. Fünf Männer wurden verhaftet. Eine Sonderkommision hatte insgesamt 16 Tatverdächtige in den beiden Städten ermittelt. Sie sollen an einem Angriff auf einen jungen Mann am 9. April in Calw beziehungsweise am selben Abend auf einen Mann in Pforzheim beteiligt gewesen sein. Im ersten Fall ermittelt die Staatsanwaltschaft Tübingen mittlerweile wegen versuchter Tötung. Die Wohnungen aller Verdächtigen wurden durchsucht. Die fünf dringend Verdächtigen im Alter zwischen sechszehn und zwanzig Jahren wurden am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Hintergrund der Auseinandersetzungen soll ein Konkurrenzkampf zwischen Billigfriseuren sein.