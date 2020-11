per Mail teilen

Eine Verfolgungsjagd durch Pforzheim endete für einen 35-Jährigen am frühen Montagmorgen in einer Gefängniszelle. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann versucht kurz vor Mitternacht einer Polizeikontrolle im Süden der Stadt zu entgehen, flüchtete mit seinem Wagen und baute einen Unfall. Wenig später entdeckten die Beamten in Unterreichenbach das Auto, aber ohne Fahrer. Für die anschließende Suche wurde unter anderem ein Polizeihubschrauber angefordert. Wenig später fanden die Polizisten den Fahrer unverletzt aber unter dem Einfluss von Drogen stehend. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 35-Jährigen mehrere Haftbefehle vorlagen und er keinen Führerschein hatte.