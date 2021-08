per Mail teilen

Bei einem Autounfall bei Sternenfels (Enzkreis) sind am Donnerstagabend zwei junge Männer schwer verletzt worden. Auf gerader Strecke war das Auto von der Fahrbahn abgekommen und mit hoher Wucht gegen einen Apfelbaum geprallt. Der Baum riss ab, der Wagen überschlug sich mehrfach und kam schließlich auf einem Feldweg auf den Rädern zum Stehen. Die beiden Insassen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Als die Polizei den Unfall aufnahm, stellte sich heraus, dass das Auto bereits seit fünf Jahren keine Zulassung mehr hatte. Die Kennzeichen waren ohne Stempel montiert. Außerdem fanden die Polizisten mehrere Bierflaschen am Unfallort. Laut Polizeiangaben war der Fahrer alkoholisiert. Der Unfallhergang wird noch ermittelt.