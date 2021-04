per Mail teilen

Unbekannte haben gestern auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarktes in Bruchsal einen jungen Mann ausgeraubt. Laut Polizei wurde der 20-Jährige am Nachmittag dort plötzlich von zwei maskierten Männern überfallen. Er wurde dabei am Hals gepackt und gegen die Brüstung des Parkdecks gedrückt. Beide forderten von ihrem Opfer Bargeld. Wer die beiden Männer waren, ist nicht klar - die Polizei ermittelt jetzt und sucht Zeugen.