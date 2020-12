Ein betrunkener Mann in Pforzheim hat eine Kassiererin in einem Lebensmittelladen angegriffen, weil ihm offenbar die Wurst zu teuer war. Laut Polizei geriet er mit der Frau am Dienstag wegen des Preises an der Kasse in Streit. Dann habe der Mann sie an der Schulter gepackt und sie stoßen wollen. Die Kassiererin wurde leicht verletzt. Eine Kundin kam ihr zur Hilfe und der Mann flüchtete.