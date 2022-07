Südtangente nach Lkw-Unfall stundenlang gesperrt

per Mail teilen

Nach einem Lkw-Unfall am Mittwochmorgen ist die Karlsruher Südtangente Richtung Pfalz für mehrere Stunden gesperrt worden, nachdem ein Lkw kurz nach der Ausfahrt Hauptbahnhof aufgrund eines technischen Defekts in die Leitplanke gekracht war. In der Folge musste die Strecke für die Bergungsarbeiten gesperrt werden und es entstand ein großer Stau. Auch die Ausweichstrecken waren überlastet. Weil durch den Unfall Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste auch die Fahrbahn gereinigt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, über den Sachschaden ist noch nichts bekannt.