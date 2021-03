Das Stadttheater Pforzheim bekommt einen neuen Intendanten. Der Gemeinderat hat Markus Hertel zum Nachfolger des derzeitigen Theaterchefs Thomas Münstermann gewählt. Der 56-Jährige hatte sich gegen fast 70 Mitbewerber durchgesetzt. Er wird das Pforzheimer Stadttheater ab der Spielzeit 2022/23 leiten. Der seit 2014 amtierende Intendant Thomas Münstermann geht dann in Ruhestand. Markus Hertel war zuletzt Betriebsdirektor der Wuppertaler Bühnen, davor viele Jahre lang Opernchef am schleswig-holsteinischen Landestheater Flensburg. Hertel gilt als versierter Theatermann, dem auch das junge Publikum am Herzen liegt. Dazu passt, dass erst in dieser Woche das Kinder- und Jugendtheater offiziell als vierte Sparte der Pforzheimer Bühne begründet wurde.