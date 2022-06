Badischer Sportbund bekommt neue Führung

Der scheidende Präsident des Badischen Sportbund Nord BSB Martin Lenz hat die Bedeutung der Vereine für die Gesellschaft betont. Die rund 50.000 ehrenamtlichen Vereinsvertreter in Nordbaden erwirtschaften in 8,5 Mio. Arbeitsstunden rund 130 Millionen Euro im Jahr: Gerade in schwierigen Zeiten, wie bei der Flüchtlingskrise oder zuletzt bei der Corona-Pandemie, hätten die Vereine ganz wichtige Integrationsaufgaben übernommen und kreative Lösungen für ihre Mitglieder gefunden. Dennoch sank der Mitgliederstand um über 3%, bei den Kindern unter sechs Jahren waren es sogar 16%. Präsident Martin Lenz tritt beim BSB Verbandstag am Samstag in Wiesloch nach sechs Jahren Amtszeit nicht mehr an. Künftig soll der bisherige Vorsitzende des SSC Karlsruhe Gert Rudolph den 790.000 Mitglieder starken Verband führen.