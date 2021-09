per Mail teilen

Ein 63 Jahre alter Mann ist in der Nacht auf Mittwoch im Ubstadt-Weiherer Ortsteil Stettfeld von Kräften des Spezialeinsatzkommandos in seiner Wohnung festgenommen worden. Laut Polizei stand der Mann offenbar erheblich unter Alkohol und war gewalttätig gegen seine Frau. Außerdem hatte er Beamte des Polizeireviers Bad Schönborn mit einem Messer bedroht. Die Ehefrau wurde mit diversen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.