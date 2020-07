per Mail teilen

Das Evangelische Seminar Maulbronn im Enzkreis ist wegen Corona-Infektionen geschlossen worden. Es handele sich um einen Schüler sowie um einen Fall im Umfeld des Internats.

Das Seminar soll bis zum 10. Juli geschlossen bleiben, teilte die Evangelische Seminarstiftung in Maulbronn weiter mit. In der Einrichtung mit Gymnasium und Internat lernen rund 100 Schülerinnen und Schüler aus vielen Regionen Deutschlands von der 9. Klasse bis zum Abitur in der 12. Klasse.

Hygienekonzept in Zusammenarbeit mit den Behörden

Eltern, Schülerinnen und Schüler seien am Samstag informiert worden, so die Seminarstiftung. Die Schule habe ein ausgefeiltes Hygienekonzept und habe unmittelbar nach der Information über die Infektion mit Regierungspräsidium und Gesundheitsamt eng zusammengearbeitet, betonte die Schulleitung. Von der Schließung betroffen sind sowohl das Gymnasium, das eine staatliche Schule ist, als auch das kirchliche Internat.

Vorgehen im Ermessen der Schule

Das zuständige Gesundheitsamt des Enzkreises habe keine Empfehlung für die Schließung ausgesprochen, teilte ein Sprecher des Landratsamts in Pforzheim mit. Das Vorgehen liege im Ermessen von Schule und Internatsleitung. Schwerpunkt des Gymnasiums sind Alte Sprachen, Musik und Religion. Die Schule im heutigen Weltkulturerbe Kloster Maulbronn wurde 1556 von Herzog Christoph von Württemberg eingerichtet.