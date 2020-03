per Mail teilen

Ein Mann in Ritterrüstung und mit einem Schwert bewaffnet hat einen Polizeieinsatz in Kraichtal-Menzingen ausgelöst. Der 35-Jährige hatte gestern Abend vor einem Wohnhaus randaliert. Laut Polizei hatte der Mann zunächst die Tür eingetreten und war kurz danach in Ritterrüstung und mit einem Schwert zurückgekehrt. Einem 25-jährigen Bewohner fügte er mit einem Schwerthieb eine Schnittverletzung zu. Als die alarmierte Polizei erschien, flüchtete der 35-Jährige, konnte aber kurz danach gestellt werden. Sein Schwert legte der Mann erst nach Androhung von Schusswaffengebrauch aus der Hand. Auf der Fahrt ins Revier behauptete er zudem, er sei mit dem Corona-Virus infiziert. Die vier Beamten, die Kontakt zu ihm hatten, wurden umgehend vom Dienst freigestellt. Eine erste Untersuchung des Tatverdächtigen erbrachte jedoch, dass eine Corona-Erkrankung eher auszuschließen ist.