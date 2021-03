Die Revision in der Karlsruher Mineralölraffinerie Miro läuft Unternehmensangaben zu Folge nach Plan. Seit etwa zwei Wochen steht ein Großteil der Produktionsanlagen still. Bei der turnusmäßigen Inspektion werden 44 Anlagen der Raffinerie gesäubert, gewartet und die Funktionen überprüft. Laut Miro werden in sechs Wochen insgesamt zwei Millionen Arbeitsstunden von 1.000 internen und 5.000 externen Mitarbeitern in die Inspektion investiert. Für die Revision während der Corona-Pandemie wurde ein eigenes Hygienekonzept entwickelt, dass eigenen Angaben zufolge aktuell gut funktioniere. Alle Mitarbeiter werden dabei im Abstand von fünf Tagen in einem Werks-Testzentrum auf Corona getestet. Am 3. April soll die Revision abgeschlossen sein.