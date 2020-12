Am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wird ein Reallabor für Künstliche Intelligenz aufgebaut. Das Land fördert das Projekt mit 800.000 Euro. Im Reallabor können Menschen humanoide Roboter in verschiedenen Situationen erleben, etwa bei der Unterstützung von Klinikpersonal oder beim Fremdsprachenlernen mit Kindern. Das KIT will Chancen der Künstlichen Intelligenz für die Gesellschaft nutzbar machen, so Präsident Holger Hanselka. Forschungsministerin Theresia Bauer (Grüne) hob hervor, dass Wissenschaft und Gesellschaft im Reallabor eng zusammenarbeiten können. Begegnungen mit humanoiden Robotern soll es ab dem kommenden Jahr in Karlsruher Schulen, in der Stadtbibliothek und im ZKM geben.