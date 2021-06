In Pforzheim musste die Polizei am Dienstag erneut eine Menschenansammlung vor einem Modeladen auflösen. Rund 100 Personen standen dort an. Mehrmals musste die Polizei mit Lautsprecherdurchsagen die wartenden Kunden gegen 8:45 Uhr auffordern nach Hause zu gehen. Einige von ihnen hatten laut Polizei den Mindestabstand nicht eingehalten. Das Modegeschäft hatte mit einer Rabattaktion geworben. Am Dienstag öffnete die Filiale aber nicht mehr. Bereits am Montag hatte sich eine große Ansammlung von bis zu 400 Menschen dort gebildet. Die Beamten und das Gewerbeamt bremsten die Aktion des Geschäfts und lenkten den Andrang in geregelte Bahnen. In Pforzheim dürfen wegen der gesunkenen Inzidenzwerte die Läden unter Hygieneauflagen wieder öffnen.