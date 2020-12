In Karlsruhe ist am Wochenende eine Swingerparty in einem Hotel aufgelöst worden. Gegen 21:30 am Samstagabend wurde die Polizei von einem Zeugen informiert, dass im Karlsruher Stadtteil Hagsfeld offenbar eine Swingerparty stattfinden soll. Bei der anschließenden Überprüfung trafen die Beamten rund 40 Menschen an, die überwiegend nur sehr spärlich bekleidet waren. Die Veranstalterin soll für den Abend außerdem Eintrittsgelder verlangt haben. Gegen die Frau und die anwesenden Gäste wurden Bußgeldverfahren eingeleitet, da sie gegen geltende Corona-Vorschriften verstoßen haben. Außerdem fanden die Beamten Drogen bei den Gästen.