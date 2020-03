per Mail teilen

Bei einer ungeplant harten Landung mit ihrem Segelflugzeug ist am Freitag in der Nähe von Bad Herrenalb die 19 Jahre alte Pilotin verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren im Flug plötzlich die Aufwinde ausgeblieben, so dass eine sofortige Landung notwendig war. Dabei setzte das Flugzeug erst auf einer Wiese auf, riss dann einen Schneefangzaun ein und kam erst auf der anderen Straßenseite zum Stillstand. Die 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Das Flugzeug wurde laut Polizei allerdings erheblich beschädigt.