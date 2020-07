per Mail teilen

Die Stadt Pforzheim will zum Schutz der Bevölkerung den Lärmaktionsplan fortschreiben. Als Maßnahmen sieht der Lärmaktionsplan beispielsweise den Bau von Lärmschutzwänden, den Einbau von lärmmindernden Straßenbelag und eine flächendeckende Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h vor. Aktuell seien fast 15.000 Menschen in Pforzheim Lärm im gesundheitskritischen oder gesundheitsgefährdenden Bereich ausgesetzt, so Pforzheims Umweltbürgermeisterin Sibylle Schüssler. Die Fortschreibung des Aktionsplans liegt nun dem Gemeinderat vor.