In Gaggenau haben am Sonntag rund 250 Bürger an einer PFC-Infoveranstaltung einer Bürgerinitiative teilgenommen. Die Bürgerinitiative will die Bevölkerung des Ortsteils Oberweier und der umliegenden Gemeinden über die geplante Erweiterung der Hausmülldeponie des Landkreises Rastatt informieren. Die Deponie sollte eigentlich verfüllt und stillgelegt werden. Der Landkreis plant derzeit allerdings eine Erweiterung der Deponie um dort künftig PFC-belastetes Erdreich abzulagern. Die Bürgerinitiative "Schluss mit der Deponie" fürchtet gesundheitliche Gefahren für die Bevölkerung.