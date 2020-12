Im Fall des 51-jährigen Mannes, der vergangene Woche tot bei Mühlacker in seinem Auto gefunden worden war, verdichten sich die Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Das vorläufige Ergebnis der Obduktion deute auf eine Gewalttat, so die Polizei Pforzheim. Aus ermittlungstaktischen Gründen will sie aber keine weiteren Informationen herausgegeben. Die Polizei deutete aber an, dass es Hinweise aus der Bevölkerung gegeben habe, denen man nun nachgehe. Der Mann war zunächst vermisst gemeldet. Er wurde wenig später aber tot in seinem Wagen liegend gefunden.