Auf der Südseite des Karlsruher Hauptbahnhofs soll in den kommenden Jahren ein Hochhausneubau entstehen. In dem 75-Millionen-Projekt sollen Wohnungen, Büros und ein Hotel untergebracht werden.

Am Freitag präsentierte Baubürgermeister Daniel Fluhrer den Siegerentwurf eines Architektenwettbewerbs. 16 Büros hatten sich mit ihren Modellen beworben.

Eines der höchsten Gebäude in Karlsruhe entsteht

Das Kölner Büro Astoc überzeugte die Jury mit seinem Entwurf. Auf dieser Basis will der ebenfalls in Köln ansässige Projektentwickler Kreer Development jetzt den Bau vorantreiben. Nach den Plänen soll an der Schwarzwaldstraße an der Südseite des Karlsruher Hauptbahnhofs ein rund 73 Meter hoher Neubau mit 21 Stockwerken entstehen. Das Bauplanungsunternehmen geht von einer Investition in Höhe von mindestens 75 Millionen Euro aus.

"Karlsruhe baut weiter in die Höhe – und zwar qualitativ hochwertig." Daniel Fluhrer, Karlsruher Baubürgermeister

Der geplante Hochhausneubau am Karlsruher Hauptbahnhof Pressestelle Stadt Karlsruhe

Gemischte Nutzung auf 21 Stockwerlen

In dem Gebäude werden später Bildungseinrichtungen, Apartments, Büroräume mit Co-Working-Space und ein Hotel Platz finden. Im Erdgeschoss soll ein gastronomisches Angebot den denn neugeschaffenen Platz zusätzlich beleben. Wichtig sei vor allem ein nachhaltiges und energieeffizientes Bauen, betonte der Projektentwickler bei der Präsentation. Man habe "im Konsens ein sehr gutes Ergebnis für die Stadtqualität gefunden“, fügte Bürgermeister Fluhrer hinzu.

Noch in diesem Jahr soll der Kauf des Grundstücks abgeschlossen sein. Der Bauantrag für den Hochhausneubau am Karlsruher Hauptbahnhof soll Mitte 2022 eingereicht werden. Die Bauzeit schätzt das Unternehmen auf 30 Monate.